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بعد عام من الطلاق.. علياء البسيوني تفاجئ الجميع بعودتها لـ أحمد سعد

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الخميس، 22-08-2024 10:54 ص

 

فاجأت علياء البسيوني رواد صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام وأعلنت عودتها لطليقها الفنان أحمد سعد بعد عام من الانفصال.

وكتبت عليا على صفحتها :كل سنة وإنت أطيب وألذ واحد في الدنيا ..كل سنة وإنت أحلى حاجة في حياتنا ..كل سنة وإنت طيب ياحمادة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبنش مارك عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو وذلك لحظة وصول الفنان أحمد سعد الى جدة قبل حفله المقرر له غدا.

وجاء استقبال أحمد سعد فى مطار جدة بحفاوة كبيرة وذلك قبل انطلاق حفله.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد وفرقة كايروكي -المرتقب في مدينة جدة السعودية- تذاكر إضافية للجمهور بعد نفاد التذاكر الأولى، وطلب طرح دفعة جديدة من التذاكر.

وخصصت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد وفرقة كايروكي، مساحة جديدة للجمهور، وطرحت تذاكرها، بين الفئات السعرية التالية: (300 ريال سعودي، 450 ريال سعودي، 1500 ريال سعودي)

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