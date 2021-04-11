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بعد ظهوره مع رامز.. تركي آل الشيخ لـ عمرو دياب: «مراعين سِنك»

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الأحد، 11-04-2021 10:24 ص المصريون

مازح الفنان عمرو دياب، ظهور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عقب ظهور الأخير داخل “غرفة أسرار” برنامج رامز جلال المرتقب في رمضان والذي تم تصويره بالمملكة بالتعاون مع هيئة الترفيه.
وقال “دياب”، في تغريدة له عير حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أوبا أبو ناصر مع رامز دي حلقة للتاريخ”.
ورد عليه “آل الشيخ”، قائلا: “إحنا مراعين إنك لسى في ريعان الشباب عشان كدا ما حاولنا فيك”، ليعلق دياب من جديد قائلا: “لا أنا مش قدكم”.
وكان “آل الشيخ”، نشر تغريدة على “تويتر” في وقت سابق، أعرب فيها عن دعمه لبرنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
وكتب “آل الشيخ”: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، وعلى قناة إم بي سي، انتظروا  رامز عقله طار  برعاية هيئة الترفيه”.

 

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