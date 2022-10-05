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بعد ظهورها شبه عارية.. منى فاروق تبكي أمام الكعبة

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منى فاروق
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الأربعاء، 05-10-2022 11:54 ص

أثارت الفنانة منى فاروق الجدل من جديد بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة.
وظهرت منى فاروق في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تتضرع وتدعو في خشوع وبكاء أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداء مناسك العمرة، كما ظهرت وهي تمسح على الحجر الأسود، وصاحبت الفيديو أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "لما بقينا في الحرم".
وفيما انتقد بعض المتابعين مقطع الفيديو، واعتبر أن ذلك البكاء والتضرع يتناقض مع صور وأدوار الفنانة الجريئة، فإن زميلتها بدرية طلبة، انبرت للدفاع عن زميلتها، وردت على متابع قائلة: "ممكن تقول لها ربنا يتقبل لكن اللي زيك الحقد عامي عينه".
كما ردت على متابع آخر: "ربنا سترك مفيش حد معصوم، بلاش تعمل فيها نبي وولي من أولياء الله الصالحين".
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