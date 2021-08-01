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بعد ظهورها دون ملابس أسفل شجرة.. فنانة شهيرة تقلق الجمهور على صحتها النفسية

britney
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Native
الأحد، 01-08-2021 03:38 م


ظهرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز عارية بالجزء الأعلى من جسدها على "إنستجرام" رابع مرة هذا الأسبوع، وأشاد المعجبون بالبداية بالنجمة لشعورها بالحرية لكنهم عادوا وأبدو قلقهم عليها.
وشاركت سبيرز مقطعا لها وهي تحدق في الكاميرا بينما كانت تغطي صدرها بيديها وهي لقطات تعيد للأذهان منشوراتها الثلاثة السابقة خلال أسبوع واحد والتي ظهرت فيها المغنية لا تردتي شيئا سوى شورتات جينز قصيرة.
وأشار موقع "الصفحة السادسة" الأمريكي إلى أنه في حين أن العديد من المعجبين يدعمون المنشورات السابقة للمغنية إلا أنهم قلقون الآن من النشر المتكرر لصدرها العاري معتقدين أن الصور يمكن أن تعود لتطارد المغنية وهي تكافح في المحاكم الأمريكية من أجل إنهاء الوصاية عليها من قبل والدها.

 

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