بعد ظهورها بالمايوه .. فنانة شهيرة: العاهرات بيلبسوا عبايات في الشارع والناس بتحترمهم

الإثنين، 05-10-2020
08:31 ص
أحمد عادل شعبان
فتحت الفنانة عارفة عبد الرسول
بابا لا ينتهي المن الجدل بعد دفاعها عن ظهورها بالمايوه
.
وقالت في تصريحات صحفية إن ظهورها بالمايوه
أمر لا يستحق كل هذه الضجة مضيفة: أفلام زمان كان فيها مايوه والممثلين كانوا بيلبسوه عادي .. حتى الأحجام الكبيرة لبست مايوه " بحسب الوطن.
وأضافت: فنانات الزمن الجميل مثلا فاتن حمامة
وسعاد حسني ونادية لطفي ظهرن بالمايوه
ولم نر شيئا مخلا وكانت هناك قبلات.
وتابعت: أسوأ مسمى هو (السينما النظيفة) ، حولوا الدين لمظاهر .
واستدركت: للأسف العاهرات يلبسن العبايات ، و المجتمع عايز كل حاجة في السر عشان يقول عليك جميل وشريف .
واستدركت: السينما النظيفة حاجة وحشة جدا .. بيقولوا عشان الأطفال ، طب ما الأطفال بيدخلوا اليوتيوب يتفرجوا على حاجات أنا معرفتهاش غير وأنا عندي 40 سنة .