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بعد ظهورها بالمايوه .. فنانة شهيرة: العاهرات بيلبسوا عبايات في الشارع والناس بتحترمهم

فنانة
بعد ظهورها بالمايوه .. فنانة شهيرة: العاهرات بيلبسوا عبايات في الشارع والناس بتحترمهم
 
الإثنين، 05-10-2020 08:31 ص أحمد عادل شعبان
فتحت الفنانة عارفة عبد الرسول بابا لا ينتهي المن الجدل بعد دفاعها عن ظهورها بالمايوه .

وقالت في تصريحات صحفية إن ظهورها بالمايوه أمر لا يستحق كل هذه الضجة مضيفة: أفلام زمان كان فيها مايوه والممثلين كانوا بيلبسوه عادي .. حتى الأحجام الكبيرة لبست مايوه " بحسب الوطن.

وأضافت: فنانات الزمن الجميل مثلا فاتن حمامة وسعاد حسني ونادية لطفي ظهرن بالمايوه ولم نر شيئا مخلا وكانت هناك قبلات.

وتابعت: أسوأ مسمى هو (السينما النظيفة) ، حولوا الدين لمظاهر .

واستدركت: للأسف العاهرات يلبسن العبايات ، و المجتمع عايز كل حاجة في السر عشان يقول عليك جميل وشريف .

واستدركت: السينما النظيفة حاجة وحشة جدا .. بيقولوا عشان الأطفال ، طب ما الأطفال بيدخلوا اليوتيوب يتفرجوا على حاجات أنا معرفتهاش غير وأنا عندي 40 سنة .
 

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