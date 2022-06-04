بعد ظهورها بالعباءة والحجاب.. «جابري» تثير الغضب بالبكيني على البحر(صور)

السبت، 04-06-2022
10:13 ص
أطلت ملكة جمال الكون، عارضة الأزياء الإيرانية
ماهلاغا جابري
على المتابعين بإطلالة جديدة أثارت الجدل والهجوم عليها من البعض.
وأحدثت الصور ضجة وغضب بين الجمهور، حيث ظهرت
بالبيكيني بعدما كانت قد أطلت على المتابعين مرتدية حجاب باللون الأسود وعباءة باللون
ذاته وبدت محتشمة من خلال لباسها.
ونشرت ماهلاغا جابري
مجموعة من الصور في حسابها
الخاص عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت فيها على الشاطئ بالبيكيني، وتداول المتابعون
الصور بشكل كبير معبرين عن غضبهم إزاء ظهورها هكذا بعدما ظهرت بالحجاب و العباءة.