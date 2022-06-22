بعد ظاهرة مخيفة.. رسالة عاجلة من النيابة العامة إلى شباب مصر

الأربعاء، 22-06-2022
11:34 ص
وجهت
النيابة العامة رسالة
إلى شباب مصر بعد واقعتي انتحار شابين من أعلى برج القاهرة
وكوبري جماعة المنصورة.
وذكرت
النيابة في بيان ، أنه بمناسبة هاتين الواقعتين وما استشعرته النيابة العامة
منهما
من خطرٍ مُحدقٍ بالشباب
لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السنِّ الصغيرة يأسًا من
ضائقة مادية أو خلافات عائلية، فإنها تناديهم من واقع الأمانة التي تتحملها
وتمثيلها المجتمع: يا أيُّها الشباب
ُ لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإيَّاكم
والاستهانةَ بحياتكم أو استرخاصها بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجُرم عند
ربِّكم، إيَّاكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشلٍ أصابكم أو ضائقة حتمًا ستمُرّ.
وتابعت:
"فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربَّكم حُرّاسًا عليها
وحُماةً لها، وانظروا فيمَن حولَكم ممن ابتُلوا واختُبِروا بألوان المصائب
والبلايا، فمنهم مَن رأى اللهُ منهم صبرًا ومغالبةً لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد
من ابتلائهم، فأنالهم أجرَ الصابرين بغير حساب، واعلموا أنَّ ربَّكم محيطٌ بما
قدَّرَه لكم في علمه القديم، فلعلَّ في فشلكم نجاحًا، ولعلَّ في بلائكم فضلًا
عظيمًا وفلاحًا، فتَعْلموا حينَها عظيمَ حكمةِ ربِّكم، وواسعَ رحمتِه وفضلِه
عليكم، فإنَّ بعد العسر يسرًا، إنَّ بعد العسر يسرًا".
وأهابت
النيابة العامة
بالكافة إلى نشر روح الأمل تلك بشتى الوسائل في نفوس شبابنا،
اجعلوها نداءً دائمًا لهم بأن الفشلَ أولُ طريقِ النجاح، وأن البلاءَ مفتاحُ الفرج.