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ارشيفية
الأحد، 18-02-2024 01:57 م


أدلت عارضة الأزياء التركية ديدام سويدان باعتراف جريء، مقرة بأنها خانت حبيبها السابق النجم التركي بوراك دينيز بعد اكتشافها خيانته.
وأثارت سويدان الجدل بتصريحاتها الأخيرة، وقالت إنها في إحدى علاقاتها تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة، وعندما اكتشفت الحقيقة قررت الانتقام.
وأضافت العارضة التركية بعد نحو عامين من انفصالها: "تعرضت للخيانة بعد 3 سنوات من العلاقة، لذلك خنته مع رجل آخر، وانتظرت عودته إلى المنزل لأخبره".
وتابعت: "قررت بعد ذلك إنهاء العلاقة"، ورجّح متابعوها في تركيا أنها تقصد بحديثها الفنان التركي بوراك دينيز، وفقًا لموقع "Herkes Duysun".
في المقابل، لم يرد الفنان التركي بوراك دينيز على تصريحات سويدان، مع العلم أن علاقتهما السابقة شهدت العديد من التخبطات قبل انفصالهما في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتبلغ عارضة الأزياء التركية من العمر 36 عاما، بينما يبلغ بوراك دينيز 29 عاما، وهي أول علاقة له بعد انفصاله عن النجمة التركية بشرى ديفالي، التي كانت تجمعه بها علاقة عاطفية حتى عام 2018.
وقيل إن علاقة دينيز وديفالي انتهت بسبب خيانة النجم التركي لها مع إحدى بطلات مسلسل "حكايتنا"، الفنانة التركية نسرين جوادة، لكن الأخيرة نفت الأمر بظهورها في صورة تجمعها مع حبيبها.

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