بعد طلاقها من «العريان».. «أصالة» زوجة ثانية لنائب بالبرلمان المصري

الخميس، 08-04-2021
10:03 ص
المصريون
بعد شهور من إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان، أكدت وسائل إعلام مختلفة
على زواج
الفنانة السورية أصالة
نصرى من أحد نواب مجلس النواب المصر
ي عن إحدى
دوائر محافظة الإسكندرية، وذلك منذ أسبوعين تقريبا.
وتكبر أصالة
زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال
زوجته الأولى أم أولاده على ذمته.
وأثار الخبر موجة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، فيما لم يصدر أي
تعقيب رسمي من الفنانة على هذه الأنباء بصحتها أو نفيها.
وأمس قدمت أصالة
، اعتذارا إلى الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة توتر كبيرة في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة
الفنانة
أنغام بعد زواج
ها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.
ونشرت أصالة
، على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة
لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم
اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".
تابعت "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار ..
لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو
ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".