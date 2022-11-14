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بعد طلاقها لضبطها متلبسة بالزنا.. ريم الرياحي تخرج عن صمتها لأول مرة بعد الفيديو الجنسي

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بعد طلاقها لضبطها متلبسة بالزنا.. ريم الرياحي تخرج عن صمتها لأول مرة بعد الفيديو الجنسي

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ريم الرياحي
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الإثنين، 14-11-2022 03:10 م


ضجّة واسعة أثارتها الفنانة التونسية ريم الرياحي، بتصريحات لأول مرة عن قضية الخيانة الزوجية والفيديو الجنسي.

وواجهت الفنانة الشهيرة قبل 3 أشهر اتهامات بالخيانة الزوجية، وتواردت أنباء عن ضبطها وعشيقها في فراش الزوجية، كلها اتهامات ردت عليها خلال ظهور نادر بقناة "الحوار التونسي".

وكشفت الممثلة لأول مرة كواليس وتفاصيل اتهامها بالخيانة الزوجية، واقتحام السلطات التونسية لمنزلها واقتيادها إلى وحدة أمنية رغم عدم ثبوت واقعة الزنا.

قالت إنها تعرضت لأسوأ موقف في حياتها، ما دفعها للانعزال عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي، مشيرة إلى أنها تعيش فترة صعبة منذ خروجها من هذه المحنة.

واضطرت ريم الرياحي للخضوع لجلسات علاج نفسي على حد قولها، موضحة أن اتهامات الزنا والعثور على مخدرات في منزلها لا أساس لها من الصحة وكلها شائعات ومؤامرة خطت ضدها.

وعن انفصالها عن المخرج مديح بلعيد، قالت إنه كان طلاقا عاديا لخلافات كثيرة ولا علاقة لقصة الخيانة بهذا الأمر.

وعن لحظة القبض عليها تحدثت قائلة: "كنت داخل منزلي بصحبة أبنائي حينما داهمت العناصر الأمنية المنزل.. لقد فتشوا منزلي، ثم اقتادوني إلى الوحدة الأمنية بالقرجاني، قرب العاصمة التونسية.. أنا هنا لن أشكك في أي أحد ولن ألقي بالمسؤولية على أي أحد".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، بالقصة وانتشرت اتهامات وشائعات بشأن الفنانة ريم الرياحي، وزعمت وسائل إعلام تونسية أن زوجها المخرج ضبطها متلبسة بالخيانة فصور لهما مقطع فيديو وسلمها للسلطات.
 

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