الأحد 28 مارس 2021
توقيت مصر 14:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البيبي نزل.. مها محمد تصدم الجمهور

شاهد.. ماذا يحدث الآن لتعويم سفينة قناة السويس

شاهد: خالد منتصر يجمع الثعابين والعقارب بمقبرة نوال السعداوي

بسبب فيديو داخل سيارة.. القبض على فنانة شهيرة بالسعودية

بعد طلاقها في شهر العسل.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بالكشف عن هوية زوجها

تدعو للقلق.. طبيب «بايدن» السابق يكشف عن حالته الصحية

اتفاق مفاجئ للبرهان مع الحركة الشعبية

فنانة شهيرة تظهر بملابس النوم رفقة كلبين

تعرف على المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

السعودية.. تحذير أمني عالي الخطورة

ADS
 

بعد طلاقها في شهر العسل.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بالكشف عن هوية زوجها

image
زارا البلوشي
 
الأحد، 28-03-2021 11:09 ص محمد فضل

كشفت الفنانة العمانية الشهيرة زارا البلوشي، عن اسم زوجها الذي أخفته عن الجميع، والذي أعلنت أنها طلقته في أول شهر من زواجهما، ما أحدث موجة جدل بين متابعيها .
وتسببت "البلوشي" في إثارة الجدل بعد أن نشرت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«اللهم عوضني بالخير و ليس بالرجل لانهم يحسبون قلوب النساء من مطاط يجلس يكسر يكسر فيه ثم يقول هذه قسم ونصيب ترا القلب لانكسر ما يطلع صوت موب صحن».
وختمت : "الله يصلحك يا قحطاني"، وهو ما أثار الجدل خاصة أنها أعلنت من قبل أن زوجها كان متزوجًا من أخرى وأول حرف من اسمه "ف"، لكنها نفت أن يكون فهد القحطاني.
وهاجمها البعض كون عدم كشف اسمه بالكامل من الممكن أن يسبب مشكلة لأي فرد في هذه العائلة.
 

إقرأ ايضا

7354886-1040001949

البيبي نزل.. مها محمد تصدم الجمهور

5

شاهد.. ماذا يحدث الآن لتعويم سفينة قناة السويس

T16164123013995bf195ddae8c5b61afa60da2579cdimage.jpg&w=360&h=202&q=95&img

شاهد.. خالد منتصر يجمع الثعابين والعقارب بمقبرة نوال السعداوي

أخبار متعلقة

5361819_1583751866

زينب العسكري ترد على مي العيدان وتكشف حقيقة طلاقها

2019_5_18_21_35_21_936

من هو زوج إلهام شاهين الذي ضبطته في غرفة سهير رمزي؟

Capture

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

20200311162746506

فنانة شهيرة تعمل في محل «فول وطعمية» بعد تدهور وضعها المادي

فنانه

بعد أيام من طلاقها..فنانة شهيرة تصدم الجميع وتظهر «كما ولدتها أمها»

فنانة

بسبب الإدمان .. فنانة شهيرة تعتذر للجمهور