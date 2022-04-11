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بعد طلاقها.. فنانة شهيرة: مشاهدي الحميمية ليست خادشة للحياء

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سلاف فواخرجي
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Teads
الإثنين، 11-04-2022 09:52 ص
تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها فى برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، وذلك بعد أيام من طلاقها.

قالت سلاف فواخرجى: "أرفض الكشف عن ديانتى لأنى تربيت على ذلك وكانت والدتى من صغرى تقول لى عندما يسأل شخص عن ديانتك يكون الرد أنا سورية، وتربيتي قامت على التردد على المسجد والكنيسة والكنس اليهودى"
وعن الأعمال الجريئة وتقديمها مشاهد القبلات، فقالت سلاف فواخرجى: "زوجى غضب من مشهد القبلة في “شارع شيكاغو" ولكنى لم أندم عليه لأنى أراها فى إطار العمل وليس بها أى خطأ أو خدش للحياء وزوجى لم يفتعل مشاكل معى بسبب القبلة ولكنه كان يشعر بعدم ارتياح".

 

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