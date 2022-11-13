بعد طلاقها.. دنيا بطمة تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة

الأحد، 13-11-2022
11:36 ص
تجاوزت المغنية المغربية دنيا بطمة
أحزان انفصالها عن زوجها المنتج محمد
الترك، بإطلالة زرقاء مبهجة.
ونشرت المطربة المغربية دنيا بطمة
، جلسة تصوير عبر حسابها على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام" تستعرض فيها فستانا جريئا.
وارتدت دنيا فستانا باللون الأزرق متوسط الطول ومجسم بأكمام طويلة، وزينت
إطلالتها بعقد من المجوهرات.
وخلال الأيام الماضية تصدرت قضية دنيا بطمة
وطليقها محمد الترك
عناوين
الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفان الاتهامات.
وأطلت دنيا بطمة
في بث مباشر على حسابها في "إنستجرام" بعد أيام
على إطلاق سراح طليقها المنتج محمد الترك
بكفالة من قبل النيابة العامة بالمغرب.
ولم تستطع أن تتمالك نفسها، حيث بكت بتأثر من بداية البث واتهمت طليقها بحبسها.