بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

السبت، 30-10-2021
09:59 ص
أكدت المملكة العربية السعودية
أنها ستتعامل مع اللبنان
يين
المقيمين في أراضي المملكة باعتبارهم “جزءا من اللحمة التي تجمع” الشعب السعودي وأشقائه
العرب رغم التوتر السياسي الحاد بين البلدين.
وقالت الحكومة، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة وأعلنت فيه
استدعاء سفيرها لدى لبنان
للتشاور مع إمهال السفير اللبنان
ي لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة،
إنها “تؤكد حرصها على المواطنين اللبنان
يين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا
من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة”.
وأضافت أنها “لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنان
ية معبرا
عن مواقف الجالية اللبنان
ية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.