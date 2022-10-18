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بعد ضربها وحجزها بالقوة في المستشفى.. قرار مفاجئ من شيرين تجاه شقيقها

شيرين عبدالوهاب وشقيقها
شيرين وشقيقها
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الثلاثاء، 18-10-2022 09:41 ص

قال محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه تنازل عن البلاغ الذي قدمه ضد شقيقها محمد عبد الوهاب.

وأوضح محامي الفنانة، ياسر قنطوش، أنه تم التنازل عن البلاغ الذي يتهم فيه شقيقها بالتعدي عليها والتسبب بإحداث إصابات جسدية، وحجزها داخل مستشفى للأمراض النفسية رغما عنها.

وكشف قنطوش أنه لم يكن وقتها يعلم الحقيقة كاملة ،حينما تقدم ببلاغ ضد شقيق شيرين، حيث استمع لحديث حسام حبيب الذي أخبره أن شقيقها اعتدى عليها ومعه مجموعة من الرجال وأحدثوا بها إصابات.

ولفت المحامي إلى أنه توجه بعد ذلك للنيابة العامة للتنازل عن البلاغ المقدم منه ضده.

واعتبر قنطوش، في حديث له خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن ما عمله شقيق شيرين كان قانونيًا.

وأضاف: نا محامي شيرين وكل اللي يهمني مصلحتها، وأربأ بنفسي أن يستخدمني أحد ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويا ريت نحافظ على تقديم الدعم لشيرين، ومش عايزين ندبح شيرين حتى تتجاوز محنتها، شيرين عندها بنات بيروحوا المدرسة وبيختلطوا بزميلاتهم ولازم نحافظ على مشاعرهم".
 

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