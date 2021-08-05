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بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

زوج ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يقلقان الجمهور على حالتها مجددًا

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بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

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الخميس، 05-08-2021 11:01 ص

بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، بسبب إطلالتها الجريئة وظهورها رفقة شقيقتيها بالمايوه، تداولت مواقع وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تؤكد إصابتها وزوجها بفيروس كورونا.
من جانبها خرجت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة، نافية إصابتها وشقيتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أصيب فؤاد قبيبو زوج ابتسام بالفيروس.
وأعلنت ابتسام أن الوضع الصحي لزوجها أصبح أفضل داعية له بالشفاء في جملة مكتوبة على صورة جمعتهما نشرتها على خاصية "القصة" في حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي،.
كما شاركت ابتسام تصريحاً لدنيا بطمة أكدت فيه أن كل الأخبار التي تحدثت عن التقاطها ودنيا الفيروس غير صحيحة.
وكانت دنيا بطمة وشقيقتاها أثارتا الجدل بظهورهن في إحدى الصور بلباس السباحة ما عرضها لانتقادات كبيرة.

 

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