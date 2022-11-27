بعد ضجة خالد يوسف.. شمس الكويتية تثير الجدل بقبلات ساخنة مع حسين فهمي

الأحد، 27-11-2022
10:39 ص
تعرضت
النجمة شمس الكويتية
لموجة من الانتقادات واللوم، بسبب صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي
.
ونشرت
شمس 4 صور جديدة، من حفل ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأرفقتها
بتعليق قالت خلاله "مصر أم الدنيا".
وأثارت
صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي
موجة من الجدل، إذ ظهر خلالها وهو يقبلها، وعلى وجهها
ابتسامة عريضة.
وتفاعل
المتابعون مع الصورة، وجاءت تعليقات فريق منهم إيجابية تمدح جمال شمس وحضورها، وفريق
آخر كتب تعليقات سلبية منتقدا قبلة حسين فهمي
، ومن أبرز هذه التعليقات "هل من
الضروري البوس" و"حسين فهمي
ما يشبع بوس" و"هذه البوسة مكلفة".
وتشارك
الفنانة شمس الكويتية
في بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف
، والمقرر
عرضه في رمضان 2023.
مسلسل
"سره الباتع" مأخوذ عن قصة من تأليف يوسف إدريس، وسيناريو وحوار خالد يوسف
وخالد كساب، ويشارك في بطولته أكثر من 60 فنانا من مصر والعالم العربي، أبرزهم نضال
نجم من سوريا وأحمد السعدني، وعمرو عبدالجليل من مصر، وشمس الكويتية
، ورانيا التومي
من تونس، وأحمد فهمي، وهالة صدقي، وأحمد وفيق، وأحمد عبدالعزيز، ومنة فضالي، والمسلسل
من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي.