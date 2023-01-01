بعد ضبطهما.. الفيديو الكامل لفضيحة شاب وفتاة يمارسان الرذيلة أعلى الكوبري





كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مساء أمس السبت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شاب وفتاة يمارسان أعمالا منافية للآداب بالطريق العام "أعلى كوبري".

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة يقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية.

بمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان الفيديو انتشر على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محدثًا حالة من الغضب العارم، مطالبين بإلقاء القبض عليهما.

وظهر الشاب وهو يقوم بأفعال غير أخلاقية مع الفتاة وهما يجلسان أعلى الكوبري وعند شعورهما بمرور سيارة يتوقفان ثم يعاودان ما يفعلانه.

واستطاع احد الأشخاص من السكان في المباني المجاورة للكوبري من توثيق ما يحدث من شرفة شقته ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تحرك الأمن والقبض عليهما.

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