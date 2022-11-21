بعد ضبطها في حالة غير طبيعية.. تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن زوجة سعد الصغير

الإثنين، 21-11-2022
11:20 ص
أثبتت نتيجة تقرير الطب الشرعي للراقصة برلنتي عامر
زوجة المطرب سعد الصغير
، إيجابية تعاطيها
الكحوليات ومخدر الحشيش.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من أحد حراس العقارات بمنطقة الهرم، يفيد
بعثوره على سيدة ملقاة على مقعد القيادة داخل سيارتها اعتقد أنها متوفاة.
وتبين أن بداخل السيارة، الراقصة برلنتي عامر
لا تقوى على النزول من
السيارة لكنها على قيد الحياة، وشوهد إلى جوارها زجاجات كحولية "بيرة"،
وبسؤالها عن سبب تدهور حالتها وعدم توازنها، قاومت رجال الشرطة التى حضرت لإسعافها
وإنقاذ حياتها، فتم اصطحابها إلى المستشفى.
وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة إليها، وأمرت
بعمل تحليل نهائي بمعرفة الطب الشرعي، وجاءت النتيجة إيجابية لتعاطيها المواد
الكحولية.