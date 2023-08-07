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بعد صورهما الحميمية. ندى الكامل عن علاقتها بفنان شاب: اتجوزنا من شهر

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ندى الكامل وزوجها
الإثنين، 07-08-2023 03:43 م


كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي حقيقة علاقتها بالممثل الشاب أحمد خالد.
وردت من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على أحد المتابعين، عند سؤالها عن موعد زواجهما، وقالت: "اتجوزنا من شهر".
وردت على متابع آخر هنأها بالخطبة، وقالت: "دي مش خطوبة ده جواز".
وكانت "الكامل"، نشرت صور تجمعها بالممثل الشاب أحمد خالد منذ أيام قليلة لأول مرة يظهرا سويا، وترجم البعض أن هذا يعد إعلان لخطبتهما، وعلقت قائلة: "اخترت أن أكون سعيدة".
فيما أعادت نشر مجموعة من تهاني الأصدقاء عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستجرام، وعلقت على إحدى الصور بالقول: "أعشقك".
وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك، حلوين، امتى الفرح، تستحقي السعادة، ربنا يسعدكم يا حبايبي" وغيرها من التعليقات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون منذ أسابيع قليلة أنباء عن ارتباطها بأحد المطربين الشباب.
وكانت ندى الكامل قد انفصلت عن الفنان أحمد الفيشاوي عام ٢٠٢١ بعد زواج دام ٤ سنوات.

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