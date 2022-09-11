بعد صورتها شبه العارية.. منى فاروق تنفعل على متابعيها:«أنا بنت بتتكلموا في عرضي ليه؟»

الأحد، 11-09-2022
12:07 م
هاجمت الفنانة
منى فاروق منتقدي إطلالالتها الأخيرة خاصة من وصف فستانها
بـ"قميص نوم"، ووجهت رسائل عبر مجموعة من المنشورات.
وقالت فاروق، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق
إنستجرام: "أنا بنت بتتكلموا في عرضي ليه؟ خافوا ربنا".
وأضافت: "ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي، وأنا حرة ليه نازلين
فيا جلد، ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب".
وانتقدت الممثلة المتدخلين في حياتها وملابسها، قائلة: "انتوا مزعجين
جدا بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر، بجد حسبي الله
ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب.. ربنا موجود وهيعوضني خير وأنا في
حماية ربنا".
منى فاروق بالمايوه
أيضا تعرضت الممثلة لانتقادات بالجملة بعد إعلان عودتها للوسط الفني بعد
طول غياب من خلال فيلم يجمعها مع الفنان محمد السبكي بسبب صورتها التي نشرتها
بالمايوه في أحضانه.
وردت فاروق قائلة: "أي حد بينتقدني أو أي حد بيقول عني أي حاجة غير
لائقة أنا هقاضيه، يالا بقا نعيش مع بعض شوية، إحنا في بلد بتحترم الناس، إحنا في
مصر أم الدنيا لازم يكون فيه احترام، واللي يكتب أبواب جهنم مفتوحالك.. مين انت
علشان تحكم عليا إني هدخل جهنم؟".
وأضافت: "خلاص هتجلدني يعني؟ حطيت نفسك مكان ربنا؟.. الناس بتقول كانت
بتطلع تعيط ودلوقتي عايشة حياتها.. إنت مالك برضو.. حياتي أنا حرة فيها.. أنا عندي
اللي شغال على توك توك أحسن من الراجل اللي بيتكلم في عرض ست، هتروحوا فين من ربنا
ياللي بتتكلموا في عرض ولية.. شوفولكم شغلانة تانية وسيبو اللت والعجن ده للستات".