بعد صورتها بالمايوه.. انفصال نسرين طافش عن زوجها

السبت، 20-08-2022
11:17 ص
فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش
جمهورها بقيامها بحذف جميع
الصور التي تجمع بينها وبين زوجها المصري، شريف الشرقاوي من على حسابها الشخصي على
إنستغرام، مما أثار الشكوك حول انفصال
هما.
وتعرضت الفنانة نسرين طافش
خلال الساعات الماضية لانتقادات
بسبب صورة جريئة ظهرت خلالها في أحضان زوجها وهي ترتدي مايوه
”بكيني“.
وأعلنت الفنانة نسرين طافش
مؤخراً زواجها على شاب من خارج
الوسط الفني، يدعي شريف هو مدرب يوجا وطاقة، وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا
علي بعضهما البعض وتم الزواج.
وشاركت نسرين طافش
في رمضان بمسلسلها السوري الجديد
"جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا
رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي
بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر
إسحق.