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بعد صدور الحكم .. إقامة عزاء نيرة أشرف غدًا

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والد نيرة اشرف
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الأربعاء، 06-07-2022 11:59 ص


أعلن أشرف غريب، والد طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي لقيت مصرعها طعنًا على يد زميلها، تقبل العزاء في ابنته.

وقال والد نيرة في تصريحات صحفية عقب النطق بالحكم، اليوم، إن حق ابنته عاد إليه بفضل الله قائلا ”الحمد لله هنقدر ناخد نفسنا، وهناخد العزاء غدا إن شاء الله“.

وجاء إعلان والد نيرة بتقبل العزاء بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقا للمتهم، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بشأن إعدامه ”رأي غير ملزم للمحكمة“.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم منذ أيام للمفتي، بعد مرافعة النيابة العامة، وحديث المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة في الجلسة الماضية عن ”تجرد المتهم من الإنسانية لارتكاب جريمته“.

وأثار حادث نيرة أشرف، موجة من الجدل والغضب في مصر على مدار الأسابيع الماضية، سواء بطريقة قتلها وأسبابه، أو بدء حديث البعض عن جمع مبلغ مالي لتقديمه على سبيل الدية لأسرتها، وما أثير عن تولى المحامي المصري الكبير فريد الديب للقضية خلال الفترة الماضية عن طريق تقديم مذكرة نقض على الحكم بالإعدام حال صدوره، وهو ما علق عيله قائلا ”دعونا ننتظر الحكم أولا“.
 

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