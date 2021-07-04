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بعد شهور من الارتباط.. انفصال محمد عطية عن ميرنا الهلباوي

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الأحد، 04-07-2021 01:57 م

أعلنت الإعلامية ميرنا الهلباوي انفصالها عن الفنان محمد عطية.
وكشفت ميرنا عن الخبر، بمنشور كتبته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "Single الحمد لله على كل شيء"، وكان لافتا قيام الهلباوي بمسح كل صورها التي تجمعها مع محمد.
يُذكر أن محمد وميرنا إحتفلا بخطوبتهما، بعد قصة حب استمرت لأشهر، في نوفمبر عام 2020، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين منهم، نادر حمدي، تامر حسين وأحمد إبراهيم وغيرهم.
الجدير ذكره أن ميرنا ومحمد أعلنا علاقتهما في منتصف شهر أكتوبر الماضي، إذ نشرا صورا مع بعضهما وحضرا عدة مناسبات مع بعضهما.

 

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