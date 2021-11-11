بعد شهر العسل.. سعودية تطلب خلع زوجها والسبب صادم

الخميس، 11-11-2021
09:49 ص
طلبت زوجة سعودية
الطلاق
من زوجها أو خلع
ه، وذلك بعد شهر على زواجهما، بسبب
"شكل بطنه" بعدما أجرى عملية تكميم المعدة.
وحسب صحيفة “الوطن” السعودية
، قالت المرأة أنها طلبت الطلاق
من زوجها بعد
حوالي شهرين من زواجها والسبب هو قيامه بعملية تكميم أدت لترهل شديد في جسده.
وأشارت إلى أنها عندما حاولت إقناعه أن التكميم بحاجة لرياضة معه حتى لا
يتسبب بترهلات وأن الحل الآن هو شد الجلد رفض، وقال لها الرجل لا يعيبه شكله، وأنه
قام بالعملية في الأصل لأسباب صحية وليست شكلية، إلا أنها وبحسب قولها أصرت على
موقفها إما الطلاق
أو الخلع
.