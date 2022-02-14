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بعد شهرين فقط.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها

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ندى رحمي
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الإثنين، 14-02-2022 12:49 م

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج ندى رحمي انفصالها عن خطيبها بشكل رسمي وذلك من خلال مجموعة منشورات، شاركتها مع الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
بدأت ندى رحمي بكتابة بوست هزلي، وغامض توحي من خلاله انفصالها، قالت فيه: «رسمياً اعلن انسحابي من عيد الحب السنه دي بس معاكم انشالله ف عيد العمال».
ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل حول سبب منشور ندى رحمي، وحقيقة انفصالها عن خطيبها، لتعلنه رحمي بشكل رسمي قائلة: «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. وأنا قررت أعيش لـ نفسي واستريح.. سنجل بعون الله».
ومنذ قليل كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم اختارلي ولا تخيرني اللهم ارزقني وفره ف الدين والرزق، اللهم اجبر بخاطري وبخاطر كل عبادك».
وأكدت ندى رحمي عن أن قرار انفصالها قرار لا رجعة فيه من خلال ردها على أحد تعليقات الجمهور قالت فيه: «يا جماعة اللي عندة كلمة طيبة يقولها واللي ماعندوش يخليه في حاله.. دي حياتي أنا وأنا اللي هعيشها مش حد تاني.. ومن حقي أخد راحتي.. وأنا خلاص قررت».
الجدير بالذكر أنه، أعلنت ندى رحمي خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، في ديسمبر الماضي لعام 2021، إذ نشرت مجموعة صور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تجمعها بخطيبها، وعلقت عليها قائلة: «جالي كمية رسائل كتير بطريقة مرعبة، ناس بتباركلي على خطوبةي.. حقيقي ماتصورتش أبدا أن الناس هتبقى فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد على كل الناس الحلوة دي».





 

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