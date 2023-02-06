الثلاثاء 07 فبراير 2023
توقيت مصر 05:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الحقيقي لرحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي.. واتحاد الكرة يُصعّد

شاهد.. تغريدة مثيرة لباحث أجنبي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل يومين

أول تعليق رسمي على مصرع 7 سعوديين في زلزال تركيا

بعدما قفز عالميًا.. سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

زينة تنشر صورة سيدة وتتوعد بملاحقتها بسبب ما فعلته مع طفليها

20 يومًا في غرفة العشيق تنهي حياة "عروس الوراق" على يد شقيقها

القومي للفلك: زلزال مصر فجر اليوم هو الأكبر منذ 1990

بالأسماء.. مصرع 3 مصريين في الكويت

بعد سرقة منزلها.. تهديد فنانة شهيرة بنشر مقاطع جنسية كانت على هاتفها

نشرت آخر صورة قبيل وفاتها.. وفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس والكشف عن السبب

ADS
 

بعد سرقة منزلها.. تهديد فنانة شهيرة بنشر مقاطع جنسية كانت على هاتفها

FB_IMG_1604617820150
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 06-02-2023 09:51 ص

 

أعلن القضاء الفرنسي  أنه أطلق تحقيقا بقضية سرقة وابتزاز بعد شكوى تقدمت بها المغنية الفرنسية من أصل مالي آية ناكامورا نهاية يناير.

وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أنّ ناكامورا أكّدت أنها وقعت ضحية ابتزاز مجهول هُدّدت فيه بنشر مقاطع فيديو حميمة لها.

وكانت المغنية، واسمها الحقيقي آية دانيوكو، تقدمت في 24 يناير بشكوى في مركز الشرطة في شيل، وهي بلدة تقع شرق باريس، حيث تقيم.

 

وأوضحت المغنية البالغة 27 عاماً أنّ منزلها تعرض لعملية سطو في نهاية ديسمبر 2022، سُرقت منه خلالها أغراض عدة بينها لوحان رقميان يحويان مقاطع فيديو شخصية لها، بحسب الصحيفة.

 

وأضافت أن شخصاً مجهولاً اتصل بها نهاية يناير الفائت مرات عدة، مؤكداً أنّ مقاطع الفيديو المذكورة بحوزته.

 

وطالب المبتز بالحصول على 250 ألف يورو مقابل عدم نشر هذا المحتوى عبر الإنترنت، وفق الصحيفة.

 

وأكدت النيابة العامة فتح تحقيق في قضية سرقة وابتزاز.

 

وبعد يومين من تقديم الشكوى، كانت المغنية تمثُل إلى جانب زوجها السابق المنتج فلاديمير بودنيكوف أمام إحدى المحاكم الجنائية قرب باريس، في قضية العنف المتبادل بين شريكين.

 

وطرحت ناكامورا، وهي المغنية الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنّين الناطقين بالفرنسية في العالم، ألبومها الرابع "دي ان كاي". وبيعت كل تذاكر حفلاتها الثلاث المرتقبة في مايو في "أكور أرينا" في باريس.


 

إقرأ ايضا

2020_2_9_12_55_34_200

بعدما قفز عالميًا.. سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

7697336-769677376

زينة تنشر صورة سيدة وتتوعد بملاحقتها بسبب ما فعلته مع طفليها

2020-02-27T163147Z_1896929575_RC249F9K7LAP_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-IRAQ

20 يومًا في غرفة العشيق تنهي حياة "عروس الوراق" على يد شقيقها

أخبار متعلقة

لا

فنانة شهيرة تثير ضجة بجلسة مساج شبه عارية على يد ابنها (فيديو)

Capture

سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

2022_6_24_18_12_49_287

نجلاء بدر عن فستانها الجرئ: بيتباع في محلات وسط البلد

453

تفاصيل ضبط سيدة الفيديوهات المخلة بالجيزة

24-12-20-705799271

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي

9999

سهير رمزي تكشف عن المشهد الذي تسبب في طلاقها