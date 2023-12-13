بعد سخريته من الانتخابات...نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على حافظ الميرازي

نشأت الديهي



قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الإعلامي حافظ الميرازي أخطأ كثيرًا في حق الدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن "الميرازي" قام بنشر صورة لأحد السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهي تدلي بصوتها من خلال أحد قدميها، وقام بالسخرية من إعاقة هذه السيدة ، قائلاً: "ربنا أعطاها العذر للإعفاء من أي عقاب"

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن "الميرازي" لا يعلم بأن الشعب المصري يدافع عن بلده بدون مقابل، لأنه لم يفعل شيء إلا بمقابل، مستطرًا: "الميرزاي لا يعي أن الشعب المصري يحب بلده، ..ده إنسان دمه ثقيل"

ولفت إلى أن "الميرازي" وصف الانتخابات الرئاسية بالمهزلة ، متابعًا: "الانتخابات على عينك يا تجار ، ورغم ذلك أعداء الدولة ينتقدون الانتخابات الرئاسية، أكاذبهم لا تنتهي، كل الناس سعيدة بالأجواء الانتخابية "

وأضاف أن "الميرازي" سخر من وضع السيدة أحد أقدمها على ورقة الانتخابات ، معقبًا: "والله ما أسخف وأحقر كلامك، أنا بشكر هذه السيدة المصرية التي شاركت في الانتخابات بمحض إرادتها، لانها ممتنة للدولة المصرية، فهذه الانتخابات أظهرت طبقة جديدة من الممتنون"