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بعد سخريتها منه.. أسرة حسن أبوالسعود ترد على شيرين: قليلة الأدب

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حسن أبوالسعود
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الأربعاء، 20-07-2022 10:35 ص

علّقت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود على سخرية الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان الراحل خلال مداخلتها الهاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة”.

وقالت أسرة الفنان حسن أبو السعود: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟، التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا".

وأضافوا: "قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة، وقت الحساب.. المُسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟".

وتابعوا: "للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه.. للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء".

واختتموا: "ميزان وبيتملي.. ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء، كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلاً كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام".
 

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