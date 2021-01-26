بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

الثلاثاء، 26-01-2021
03:25 م
المصريون
بعد ساعات قليلة من إعلان وفاة
الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود،
أعلن الدويان الملكي السعودي وفاة
سيدة أخرى هي والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن
سعد بن عبدالعزيز آل سعود.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية اليوم بأن أمير قطر تميم بن حمد بعث ببرقية
تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة
الأميرة طرفة
بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية
، عبر فيها عن تعازيه وصادق
مواساته بوفاة
الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقا لصحيفة "الأنباء"، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية
تعزية أيضا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك
المملكة العربية السعودية
، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة
الأميرة طرفة
بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً أمس أعلن فيه أن الأميرة طرفة بنت سعود
بن عبدالعزيز آل سعود؛ انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيُصلَّى عليها -إن شاء الله-
اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.
واليوم أصدر عن الديوان الملكي، بيانًا يعلن فيه عن وفاة
ثانية، جاء فيه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن
خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء
الموافق 13 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون.