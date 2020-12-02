بعد ساعات من التحقيقات.. قرار مفاجئ من النيابة بشأن سلمى الشيمي

الأربعاء، 02-12-2020
10:22 ص
المصريون
بعد ساعات من التحقيقات في النيابة
لكل اطراف قضية "فتاة الهرم
"،
قررت النيابة
مساء أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل
عارضة الأزياء سلمى الشيمي
، صاحبة جلسة
تصوير الهرم، ومصورها، بكفالة 500 جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بتصوير منطقة
أثرية دون تصريح.
وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على سلمى الشيمي
، الاثنين، إثر إجرائها
جلسة تصوير جريئة في منطقة هرم سقارة الأثرية أثارت بها ضجة واسعة في مواقع
التواصل.
وعلى إثر الواقعة، تم استدعاء موظفين بين إداريين ومفتشين في منطقة هرم
سقارة للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، والوقوف على طريقة دخول العارضة ومعدات
التصوير للمنطقة.
وأثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي
، غضبًا واسعًا بين رواد التواصل
الاجتماعي بعد التصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية
جريئة.