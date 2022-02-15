بعد زيارة أردوغان لأبوظبي.. حسين الجسمي يهدي تركيا هذه الأغنية

الثلاثاء، 15-02-2022
12:36 م
نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي
فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع
التواصل الإجتماعي، حيث أدى الجسمي أغنية
شهيرة باللغة التركية، بمناسبة زيارة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تركيا
.
وقال الجسمي عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي أن أغنية
ه “كل شيء
يذكرني بك”، وهي إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي.
وكان الجسمي قد طرح مؤخراً الجسمي أغنية
"دولة غرام" عبر حسابه
في YouTube، والأغنية
من كلمات سعيد بن دري الفلاحي، ألحان مبارك بالعود العامري، وتوزيع إبراهيم
السويدي.
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