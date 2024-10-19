بعد زيادة البنزين.. عمرو أديب يوجه رسالة لرئيس الوزراء والتجار

السبت، 19-10-2024
03:13 م
وجه الإعلامي عمرو أديب
، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار الحكومة بـ زيادة أسعار السولار والبنزين.
وقال «أديب» في تعليق عبر برنامجه «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، الجمعة: «أهيب بحكومة الدكتور مدبولي، لو سمحتم، شوفوا أشياء لمساعدة الناس، أصل إحنا خلاص عارفين، إنت مكمل لغاية ديسمبر 2025، فده مش آخر الآلام ولا آخر الأحزان».
وأضاف: «بحب الناس تعرف، من زمان وأنا بقولهم، وبيزعلوا أوي، مش بيحبوا حد يقولهم، بقول مرة تانية، إنت عندك التزامات وزيادات لغاية نهاية 2025، ولازم ده يتواكب معه برنامج اجتماعي اقتصادي».
عمرو أديب
يوجه رسالة للتجار
ووجه «أديب» رسالة أخرى للتجار بشأن الزيادة المتوقعة في الأسعار نتيجة رفع أسعار السولار والبنزين، قائلًا: «هيجي وقت مش هتشتري، ومش هتلاقي حد ياخد السلعة، بقول للتجار لو سمحتم لا تكسروا السوق، الناس بقت تقتصر على سلع كتير أو بتقلل الكمية، كل ده على دماغ التاجر، الاقتصاد دايرة مرتبطة ببعض».
وتابع: «إحنا حسبنا تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع، والمفروض أسعار السلع لا تزيد زيادة كبيرة».