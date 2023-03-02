الخميس 02 مارس 2023
توقيت مصر 10:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب ضيق الحال.. رسالة تفطر القلوب من لبناني لديه أطفال قبل انتحاره

زوجة نتنياهو تبكي بعدما حاصرها محتجون داخل الكوافير والشرطة تنقذها

السعودية تعلن إقامة حد الحرابة على 4 مواطنين ارتكبوا جريمة شنيعة

باعته.. تصرف صادم من زوجة أشرف حكيمي بعد تورطه في قضة اغتصاب

توضيح عاجل من "mbc" حول منع عرض مسلسل "معاوية" في رمضان المقبل

بسبب مشاجرته مع المدير الفني.. الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه

برضاهم.. أقمت علاقة مع الأختين بـ 100 جنيه على نفس السرير

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز

أطعمة يجب على كل رجل تناولها والحفاظ عليها يوميًا

بعد وفاة شاب بها.. أول تعليق رسمي على "حقنة هتلر"

ADS
 

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز

2019_7_9_14_41_39_511
انبوية بوتاجاز
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 09:07 ص

 

فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

 

 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023  لتصبح  كالآتى  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن .

 

كما تقرر وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح  4.50 جنيه / متر .

 

سعر إسطوانة البوتاجاز

وتساءل الكثيرين عقب ذلك على سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث لم ترتفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري منذ مارس 2022، وخلال التسعير الجديد للمنتجات البترولية، لم يتغير سعر إسطوانة البوتاجاز وظلت كما هي كالأتي بحسب الجريدة الرسمية: 

 

أنابيب البوتاجاز

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في مارس الماضي ولم يتغير، بتحديد أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

 

75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

 

150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

 

وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

 

وتم العمل بالأسعار الجديدة بدءا منذ الجمعة 18 مارس 2022.

 

وحمل القرار رقم 1056 لسنة 2022.

 

نص القرار:

 

نصت المادة الأولى من القرار على أن:

 

يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي :

 

(75) جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

 

(150) جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو جراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

 

إقرأ ايضا

640037d54c59b751f1416e39

بسبب ضيق الحال.. رسالة تفطر القلوب من لبناني لديه أطفال قبل انتحاره

تنزيل

توضيح عاجل من "mbc" حول منع عرض مسلسل "معاوية" في رمضان المقبل

Capture

برضاهم.. أقمت علاقة مع الأختين بـ 100 جنيه على نفس السرير