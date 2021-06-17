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بعد زواج 13 عامًا.. زوجة رجل أعمال تُصدم أثناء استخراج بطاقة

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الخميس، 17-06-2021 11:08 ص

اكتشفت زوجة رجل أعمال بمحافظة الدقهلية، صدمة بعد أن ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي في السجل المدني، حيث اكتشفت أنها مطلقة غيابيا من زوجها منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال محامي السيدة ” ر . أ” البالغة من العمر 38 عاما، محمد سليمان أنها متزوجة منذ أكثر من 13 عاما من رجل أعمال، ولديها ثلاثة أطفال، وتعيش بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وبحسب “سكاي نيوز”، أوضح سليمان، أن الزوجة كتشفت ذلك بعد فقدان بطاقتها الشخصية، فقررت استخراج أوراق هوية جديدة، لتكتشف المفاجأة الصادمة، وهي أنها مطلقة منذ عام 2015، مؤكدا أنها تعيش في حالة صدمه كبيرة لأنها عاشت طوال الفترة تلك معه في الحرام.
 

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