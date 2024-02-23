بعد زواج أبو أولادها.. غادة عادل : مستعدة أتجوز بشرط

الجمعة، 23-02-2024
01:09 م
نسمه عبد الوهاب
تصدرت الفنانة غادة عادل التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد كشفها عن رأيها في الزواج
مرة ثانية بعد طليقها المخرج مجدي الهواري، بالإضافة إلى كشفها كواليس مقلب رامز جلال معها برمضان 2024.
وأكدت غادة عادل خلال تصريحات تليفزيونية مع قناة رؤيا، أنها ليس لديها مانع في الزواج
مرة أخري ولكن يجب أن تحصل على موافقة أبناءها.
وتابعت قائلة: "احتمال ممكن واحتمال لا، هقول لا لو هذا الزواج
سيؤثر على أولادي وهوافق لو الشخص ده مناسب.. وإن أولادي ميكونوش مضايقين وفعلاً يستحق أنه يكون في حياتنا".