بعد زواجه بأيام.. وفاة مفاجئة لمغنٍ شهير

الأربعاء، 30-11-2022
02:26 م
توفي المغني وعازف الجيتار الأمريكي
جيك فلينت بولاية أوكلاهوما عن عمر
ناهز الـ 37 عامًا، وذلك حسبما أعلنت مديرته بريندا كلاين، دون الكشف عن سبب
الوفاة.
وقالت جيك فلينت: بقلب مكسور وفي حزن عميق.. يجب أن أعلن وفاة جيك فلينت
بشكل مأساوي، مشيرة إلى أنها كانت على وشك الشروع في بعض الأعمال معًا قبل خسارته،
حيث توفي بعد إقامة حفل زفافه بساعات.
وأضافت بريندا كلاين: لدى جيك
مليون صديق ولست متأكدًا من كيفية تعامل الجميع مع هذه الخسارة المأساوية، ونحن
بحاجة للصلاة له، والدعاء من أجل زوجته الجديدة بريندا.. سيكون هذا صعبًا للغاية
بالنسبة للكثيرين.. نحبك يا جيك وفي قلوبنا إلى الأبد.
وعبرت زوجة الراحل جيك فيلنت عن حُزنها الشديد لفراقه، فقالت: بدلًا من أن
نتصفح صور زفافنا.. أصبح عليّ اختيار الملابس التي سأدفن زوجي فيها.. لقد ذهب قلبي
وأريده أن يعود.. لا يمكنني تحمُّل أكثر من ذلك بكثير.