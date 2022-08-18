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بعد زواجها من مدربها.. نسرين طافش تثير الجدل بالمايوه على البحر

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نسرين طافش
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الخميس، 18-08-2022 09:08 ص

أثارت الفنانة نسرين طافش، الجدل وتفاعل معها متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خطفت الأنظار بظهورها مع زوجها خلال قضاء إجازتهما الصيفية.
ونشرت صورة عبر حسابها على انستجرام بمايوه وكتبت في ستوري آخر من يحبك صدقا سيحبك في كل أحوالك.

الفنانة السورية نسرين طافش، نشرت صورًا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور برفقة زوجها، بإطلالة جذابة من داخل السيارة، ترتدي فستانا صيفيا جذابا واعتمدت على الماكياج الناعم، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة.

وأعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخراً زواجها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعي شريف هو مدرب يوجا وطاقة، وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

 

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