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بعد زواجها من شاب.. فنانة شهيرة تثير الجدل بحملها في عمر الـ68

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الأربعاء، 11-08-2021 03:23 م

حالة من الجدل والصدمة أثارتها فنانة شهيرة، بعد إعلان حملها من زوجها الشاب رغم بلوغها الـ68 عامًا.
حيث الفنانة الشهيرة البالغة من العمر 68 عاماً لين ماي ، حملها من حبيبها الموسيقي ماركوس دي وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
نشرت لين ماي مجموعة من الصور لها مع حبيبها: "يسعدني جداً أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي سعيد للغاية أنه سيكون أباً".
واعتبر المعلقون ان لين تمازح الجمهور فلا يمكن ان تكون حامل عن هذا العمر خصوصا انه في حال كان الموضوع صحيحاً واكتمل هذا الحمل فستحطم الفنانة المكسيكية رقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة أنجبت.
 

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