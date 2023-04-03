بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم رسميًا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3/4/2023 بالبنوك
المصرية، في ثان يوم عمل بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.