بعد دعوات المقاطعة.. إلغاء حفل كيفين هارت في مصر





أعلنت الشركة المنظمة لحفل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت في القاهرة عن إلغاء حفله الذي كان مقررا الثلاثاء، مرجعة ذلك إلى أسباب لوجستية.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" إن الحفل تم إلغاؤه لأسباب لوجستية محلية، ودعت حاملي التذاكر للتواصل معها من أجل استعادة أموالهم. وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 1200 إلى 5 آلاف جنيه.

وكان من المقرر إقامة الحفل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وهو أول عرض ستاند أب كوميدي لكيفين هارت في مصر.

ويأتي العرض ضمن جولة ستاند أب Reality Check، وهي أول جولة للنجم الأمريكي تتضمن عروضًا في أفريقيا والشرق الأوسط. وبدأ هارت رحلته إلى أفريقيا من بريتوريا في جنوب أفريقيا، ثم كان من المقرر الانتقال إلى القاهرة، يليها حفل أبوظبي، وتنتهي رحلته في الشرق الأوسط من الصخير في البحرين.

وأثار الإعلان عن حفل كيفن هارت في القاهرة، انتقادات ودعوات للمقاطعة بسبب تصريحاته عن الفراعنة.

وتداول ناشطون تصريحات لهارت قال فيها "يجب أن نعلِّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي، عندما كانوا ملوكاً في مصر، وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسيخها بالتعليم في أمريكا. وتساءل: "تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكاً؟".

واتهم الناشطون هارت باعتناق أفكار حركة "أفروسينتريك"، وهي حركة ناشطة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وتنتشر بين بعض الجماعات ذات الأصول الأفريقية، يزعم أصحابها أن أصل الحضارة المصرية أفريقي فقط.