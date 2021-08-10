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بعد خلع الحجاب.. بدور البراهيم تثير ضجة بفستان أحمر جريء وعاري الصدر

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بعد خلع الحجاب.. بدور البراهيم تثير ضجة بفستان أحمر جريء وعاري الصدر

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الثلاثاء، 10-08-2021 09:48 ص

أثارت خبيرة التجميل مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية بدور البراهيم، ضجة كبيرة بين متابعيها بعد ظهورها بفستان أحمر جريء، وذلك بعد شهور من تخليها عن الحجاب بشكل رسمي.
وفاجأت بدور البراهيم، متابعيها وجمهورها بظهور جريء وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين والصدر، وظهرت وهي تتحدث عن التغيير في ملابسها، لافتة إلى أنها لن تستطيع تصوير الفستان حتى “لا أصير تريند في السعودية”.
ولكن في نهاية المقطع، استعرضت بدور البراهيم، الفستان الذي كانت ترتديه لحضور إحدى المناسبات العامة على ما يبدو، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها.
وقبل أشهر أعلنت خبيرة التجميل بدور البراهيم، عن خلع الحجاب رسميًا وذلك بعد ظهورها على “سناب شات” بإطلالة جريئة.
وظهرت “بدور”، في الإطلالة الجديدة وهو ترتدي فستانا أحمر وبشعر قصير، حيث تفاعل النشطاء مع الصور.
وكان مقطع فيديو، قد أظهر بدور البراهيم وهي تتحدث فيه عن طلاقها من أحد أزواجها السابقين.
وأجابت بدور إبراهيم في الفيديو متأثرة على سؤال متابعة قالت لها: “إيش أصعب طلاق مر عليك من ناحية التعلق أبو عيالك أم الكويتي؟ وكم المدة تقريبا وتجاوزتي الموضوع والله يعوضك بالزوج الصالح الأعزب التقي النقي محكوم القلب ويجبر كسرك.

 

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