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بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)

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بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)

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مشاعل الشحي
 
الأحد، 07-03-2021 02:14 م محمد فضل

تعرضت فنانة شهيرة إلى الإصابة بشلل مؤقت نتيجة إجراء عمليتين جراحتين في العمود الفقري، نتيجة إصابتها بنزيف داخلي.
حيث خضعت الفنانة الإماراتية الشهيرة والمثيرة للجدل، مشاعل الشحي لعمليتين جراحيتين في العمود الفقري إثر تعرضها لنزيف داخلي ونقلها إلى المستشفى.
وكشفت مشاعل تطورات وضعها الصحي ونشرت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ صورة تظهر فيها وهي ترقد على سرير الشفاء داخل المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.
وعلقت على الصورة بالقول: ”الحمد الله طلعت من العملية، سويت عمليتين، لان كان فيني نزيف داخلي فـ العمود الفقري“، مضيفة: ”الله انعم علي عمر جديد أعيشه، والمرحلة الجاية، راح ابتدئ بالعلاج الطبيعي عشان أرجع أمشي، دعواتكم“.
وحول السبب وراء تعرضها لنزيف داخلي، قالت مشاعل الشحي إن ”النزيف اللي صار لي والله ما أعرف من شو، لكن الدكتور قال لي من ثلاثة أشياء يا حادث قوي أو مضروبة أو شايلة أغراض ثقيلة، انتبهوا على نفسكم من هذول الشغلات والله لا يحط حد مكاني ويجرب هذي المعاناة اللي حسيت بها“.
ودأبت الشيحي على شغل السوشال ميديا بتباين ظهورها مرّة بحجاب وأخرى بدونه، ومؤخرًا ظهرت فخورة بقرار خلع حجابها حتى اتّهمت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتّلاعب بالحجاب.



 

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