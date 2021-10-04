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بعد خطوبتها.. «الخالة رندا» تصدم الجميع في أول ظهور لها

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الإثنين، 04-10-2021 11:50 ص

حالة من الصدمة انتابت البعض بعض ظهور نجمة مواقع التواصل الاجتماعي المغربية رندا الشريفي، المعروفة باسم "الخالة رندا المغربية"، في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.
حيث أطلت على المتابعين ببث مباشر بفيديو ظهرت فيه على البحر أثناء ذهابها إلى التسوق، وما لفت أنظار الجمهور هو إطلالتها التي بدت بدون فلتر على البحر، وشكلها الذي صدم البعض.
الجدير ذكره أن هذا الظهور الأول لـ رندا بعد أن اعلن خبر خطوبةها نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي ريان جيلر، من نور عبده.
يشار إلى أن الخالة رندا المغربية كانت كشفت معاناتها من الوحدة الشديدة وبدأت حياتها من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تحديداً خلال فترة الحجر الصحي أثناء انتشار فيروس كورونا.
 

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