في أول تعليق له غداة خسارته أمام جيك بول قال أسطورة الملاكمة مايك تايسون إنه لا يشعر بالندم لأنه دخل الحلبة مرة أخرى.

وعاد مايك تايسون صاحب الـ 58 عاما إلى الملاكمة بعد غياب دام ما يقرب من عقدين من الزمان أمام منافس يصغره بحوالي 31 عاما في النزال الذي أقيم في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق جيك بول الفوز على مايك تايسون بإجماع الحكام بالنزال الأسطوري الذي جمع الملاكمين في ملعب "أي تي أند تي" بولاية تكساس الأمريكية صباح يوم السبت برصيد 79 نقطة مقابل 73 لتايسون.

وكتب تايسون عبر حسابه في منصة "إكس": "هذا هو أحد المواقف التي تخسر فيها ولكنك تفوز.. رغم ذلك لا أشعر بالندم لأنني دخلت الحلبة للمرة الأخيرة".

وأضاف: "كدت أموت في يونيو الماضي وخضعت لثماني عمليات نقل دم وفقدت نصف دمي و25 رطلا في المستشفى واضطررت إلى القتال حتى أستعيد صحتي كي أتمكن من القتال حتى انتصرت".

وأتم قائلا: "إن رؤية أطفالي وأنا أقف وجها لوجه وأنهي ثماني جولات في مواجهة مقاتل موهوب من نصف عمري أمام جمهور غفير من مشجعي فريق دالاس كاوبويز هي تجربة لا يحق لأي رجل أن يطلبها شكرا لك".

وبشكل فوري رد جيك بول بتعليق على تغريدة تايسون قائلا: "أحبك يا مايك لقد كان شرفا لي أنت مصدر إلهام لنا جميعا".

تجدر الإشارة أن تايسون اعتزل الملاكمة المحترفة عام 2005 برصيد 50 فوزا و6 هزائم، بينما يمتلك بول 10 انتصارات ومني بهزيمة واحدة.