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بعد خسارة صفاء الهاشم.. كاتب كويتي يوجه رسالة هامة للمصريين

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الهاشم
 
الأحد، 06-12-2020 07:13 م
وجه الكاتب الكويتي دويع العجمي، رسالة هامة للوافدين في بلاده ولا سيما المصريين، بعد خسارة صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة.

واعتادت "الهاشم" على شن هجوم دائم على الوافدين لا سيما المصريين. 

وكتب عبر "تويتر": "إلى أهلنا وإخواننا الوافدين من أجلكم أسقطنا #صفاء_الهاشم وأعطوني أحلى ريتويت لترى رد التحية منكم على هذا السقوط".

وعلق أح المصريين قائلًا: "أحلي وأجمل شعب في الدنيا شعب الكويت الحبيب وأجدع وأطيب وأرقي عائله في الدنيا عائلة العجمي العريقه"، ليرد عليه بقوله" تحيامصر تحيا مصر تحيا مصر".

 

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