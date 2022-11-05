بعد خروجها من المستشفى.. شيرين لـ عمرو أديب: «كفّارة بجد» (فيديو)

السبت، 05-11-2022
09:46 ص
كشف الإعلامي عمرو
أديب، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعته بالفنانة شيرين
عبدالوهاب فور خروجها من
المستشفى.
وأكد عمرو أديب
خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"
كلمت شيرين
اطمن عليها، وسألتها على حالتها الصحية، وقالتلي أنت سامع صوتي ياعمرو قولتلها : أيوة كفارة وردت عليا
وهي بخير والحمد لله.
وأكمل عمرو أديب
:"
قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور والأستاذ ياسر قنطوش
المحامي وإن شاء الله هكون معاك عن قريب وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين
اللي أنا أعرفها
هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشة جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها».
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