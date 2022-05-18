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بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

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قمر
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الأربعاء، 18-05-2022 12:09 م

أثارت الفنانة قمر الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور وصفوها بالجريئة كعادتها، ما بين مهاجم لها ومبديًا إعجابه بجمالها.
ونشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمدينة اسطنبول التركية.
وظهرت قمر في الصور بإطلالة جريئة، وكانت الفنانة قمر قد وضعت مولودتها الثانية "لونا" من زوجها رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مهدي الغندور، وذلك في نوفمبر الماضي، وقد كشفت عن هوية زوجها بعدما أثارت جدلا كبيرا بعد حملها دون الإعلان عن زواجها، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية.




 

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