بعد حملات المقاطعة.. قرار صادم لـ ستاربكس في مصر والشرق والأوسط

الأربعاء، 06-03-2024
01:07 م
بدأت مجموعة الشايع الكويتية تسريح 2000 موظف في مصر والشرق الأوسط على خلفية حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية.
وقالت مصادر إن"مجموعة الشايع" الكويتية، صاحبة امتياز "ستاربكس
" في منطقة الخليج بدأت شطب 2000 وظيفة، إثر تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين على خلفية حرب غزة
، بحسب مصادر لرويترز.
وأضافت المصادر، إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في "الشايع" البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب بفروع "ستاربكس
" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.