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بعد حكم القضاء.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

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الأحد، 30-05-2021 02:39 م
بعد  قرار القضاء الإداري الصادر صباح اليوم بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات، يتجه مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة نادي الزمالك إذا حدثت خطوة أخرى ينتظرها بشدة.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات .
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
ويصبح مرتضى منصور قادرا بشكل رسمي على العودة لمنصبه السابق، ولكن بشرط الحصول على براءته من التهم الموجهة ضده من قبل وزراة الشباب والرياضة.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا : «مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات».
وأضاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق : " المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع  ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي  وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية .
وتابع : «غدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا  بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم».
 

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